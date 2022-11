Qatar 2022 | tifosi messicani | ' telecronaca Rai di parte | ha sminuito Messico'

(Di domenica 27 novembre 2022) Roma, 27 nov. (Adnkronos) - "Ci siamo divertiti comunque, isono allegri lo stesso, ci siamo goduti lo spettacolo, ma laè stata di, hail, e questo non dovrebbe accadere, ci dovrebbe essere più imparzialità". A dirlo all'Adnkronos, commentando ladi Lele Adani, un folto gruppo diamici dell'Associazione Culturale Messicana a Roma, che esprime un forte sgomento per laRai della partita Argentina -che ha visto trionfare l'Albiceleste per 2-0 contro il. "Era evidente che il giornalista considerava Messi il suo supereroe -dice uno di loro, il portavoce del gruppo che si riunisce ...

Aboukhlal e Sabiri sono i protagonisti del successo del Marocco sul Belgio... su Twitter in tendenza l'hashtag contro di luiTra i protagonisti del Mondiale in, non ci ... continuate cosi' @RaiSport- Sinky Better (@SinkyBetter) November 27,Alla prossima telecronaca con ...Quaranta anni dopo quella scena grottesca e pittoresca, un Paese del Golfo, il Qatar, ospita per la prima volta la fase finale dei Mondiali di calcio, tra le polemiche per le violazioni dei diritti ...AR-RAYYAN (QATAR) (ITALPRESS) – Un successo che riapre tutto nel gruppo E. La Costa Rica, dopo la sonora sconfitta contro la Spagna, ha trionfato 1-0 contro il Giappone grazie alla rete di Fuller all’ ...