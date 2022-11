Ludovica Nasti - l'attrice prodigio di soli 16 anni, volto di Viola in- è stata ospite a Verissimo , il salotto pomeridiano di Silvia Toffanin , su Canale 5. La giovane campana, che debuttò sul piccolo schermo a soli 11 anni nel 2017 interpretando Lila ......convocati sono andati in ritiro da maggio e il campionato nazionale è stato fermato a. La ... 'Il Qatar non è solo la nazione ospitante, può davvero diventare lavagante del torneo - ...Mina Settembre, il drammatico passato di una protagonista: "Non è stato facile". Pubblico commosso, oggi è una grande attrice ...Ludovica Nasti, la giovanissima attrice protagonista della fiction Mina Settembre, nei panni di Viola, sarà oggi, sabato 26 settembre, ospite di Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5. Andiamo quindi ...