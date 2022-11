Matera | donna va dal dentista e ne esce con un ago conficcato nel polmone

(Di domenica 27 novembre 2022) L’ago era quello usato per la devitalizzazione dei denti e, sfuggendo di mano al, è finito in un. La, una paziente di 45, è stata operata d’urgenza al Politecnico di Bari Nel bel mezzo di una visita odontoiatrica, un ago di circa quattro centimetri, che serviva per devitalizzare i denti, è sfuggito L'articolo proviene da Leggilo.org.

... è avvenuta poco fa ain un appartamento in via Torino, al rione Villa Longo: sono rimaste ferite due persone. I due feriti - un uomo e una- sono stati trasportati dal 118 "...... causata quasi sicuramente da una fuga di gas, è avvenuta poco fa ain un appartamento in via Torino, al rione Villa Longo: sono rimaste ferite due persone. I feriti - un uomo e una- ...Jean Pierre è Sanseverino, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, ed ex frequentazione di Gemma Galgani rivela: "Non è più la prima donna, offende l'intelligenza delle persone" ...Nella tarda mattinata di oggi, 26 novembre 2022, una fuga di gas ha provocato una forte esplosione in una palazzina di Matera.