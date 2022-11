Marcell Jacobs in pista | ma a Ballando con le Stelle | l’esibizione del campione olimpico VIDEO

(Di domenica 27 novembre 2022) “super diversa questa rispetto alle solite che frequento, ma credo di essere riuscito a trovare qualcosa di buono”. Esordisce cosìdopo aver ballato acon lecome ospite speciale della nota trasmissione di Rai Uno. Dalle piste di atletica in cui il fenomeno già due volte oroha fatto emozionare tutti, a una platea diversa nella quale si è messo in gioco con la moglie Nicole Daza: “E’ la prima volta che balliamo insieme, siamo riusciti a farlo a ritmo di musica”, ha detto dopo la sua esibizione. Poi la promessa a Milly Carlucci: “Nel momento in cui smetto di gareggiare sono pronto a farecon le”. Infine, un’annotazione sportiva sul suo momento e sull’obiettivo del 2023:“Adesso sono in un ...

Campione del mondo il marito e lei finita sotto i riflettori: Nicole Daza, la moglie di, sarà ospite " con il marito, campione olimpico " a Ballando con le stelle 2022 . Nicole è nata in Ecuador il 17 settembre 1993 . Ma dopo pochi anni si è trasferita con la famiglia a ...... il campione olimpicoe sua moglie, la modella e influencer ecuadoriana Nicole Daza. Durante la puntata si esibiranno le coppie Iva Zanicchi e Samuel Peron, Rosanna Banfi e ... Roma, piccoli campioni crescono vicino ai grandi (come Marcell Jacobs) Milly Carlucci e Paolo Belli hanno ospitato in qualità di Ballerino per una notte l'uomo più veloce del mondo. Campione olimpico a Tokyo 2020, è il primo atleta europeo a vincere il titolo dei 100 met ...