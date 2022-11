Luis Enrique ricorda la figlia scomparsa | messaggio da brividi nel giorno del suo compleanno VIDEO

Leggi su rompipallone

(Di domenica 27 novembre 2022) È ildi Spagna–Germania, ma il pensiero dinon può che essere per ladefunta, in quello che sarebbe stato ildel suo 13°. Da quando è iniziato il ritiro della nazionale, l’ex allenatore del Barcellona ha pubblicato quotidianamente sul proprio profilo ufficiale Instagram delle foto o deiin cui mostra ai tifosi spagnoli come sta andando il ritiro della selezione in Qatar. Per l’appuntamento di oggi, però, vista l’importante ricorrenza,ha colto l’occasione per fare gli auguri, con una commovente-dedica, a suaXana, venuta tragicamente a mancare nel 2019 dopo aver lottato per mesi contro un cancro, la quale proprio oggi ...