LIVE Croazia-Canada 3-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | vicecampioni del mondo saldamente in vantaggio a dieci dalla fine Decide la doppietta di Kramaric

(Di domenica 27 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPAGELLE80?più recupero al termine. 78? BORJAN TIENE IN PIEDI IL! Azione dirompente di Perisic: il suo tiro viene respinto, poi Kovacic serve Brozovic, ma l’estremo difensore canadese si oppone in tutte le circostanze coi piedi. 75? Un quarto d’ora al termine. 74? Cavallini viene pizzicato in offside. Lapuò gestire 72? Cambio per il: fuori David, dentro Cavallini. Sostituzione per la: fuori, dentro Vlasic 71?colpito dal terzo gol croato:manca l’appuntamento con un nuovo traversone all’interno dell’area nordamericana. 70? KRA-MA-RIIIIIIIIIC, ...

Al Khalifa International Stadium il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Canada: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAl Khalifa International Stadium in va scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Dalle 17 seguiremo insieme questo match della Coppa del Mondo con la nostra consueta cronacaTabellino(4 - 3 - 3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Alphonso Davies in gol contro la Croazia, il calciatore del Bayern Monaco trova la prima rete in un Mondiale nella storia del Canada.