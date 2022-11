Le Iene presentano | Inside Anticipazioni e ospiti del programma di Italia 1 | 27 novembre 2022

(Di domenica 27 novembre 2022) Leè il nuovodella domenica sera di1 a cura della redazione de Lein onda per sei puntate alle 20.30 a partire dal 30 ottobre. In ogni puntata un argomento trattato in precedenza dalla trasmissione vapprofondito con ulteriori dettagli ed elementi inediti. “significa dentro, e dentro il tema della serata è esattamente dove vogliamo portare le persone che ci seguiranno – spiega Davide Parenti, ideatore del-. A Leci siamo occupati praticamente di tutto ciò che è successo negli ultimi 25 anni in, e con questo background possiamo mettere in fila le tante storie che abbiamo approfondito e, spesso, ...

... in onda dalle 21 su Rai 2 Che Tempo Che Fa (talk show), in onda dalle 20 su Rai 3 Zona bianca (talk show, politica, attualità), in onda dalle 21.20 su Rete 4 Le: Inside (inchiesta ...Dopo lo speciale sul lavoro firmato da Gaetano Pecoraro , stasera tocca a Luigi Pelazza parlare di droga. E' proprio " Droga ", infatti, il titolo del quinto appuntamento con " Le: inside ", lo spin - off dello storico programma di Davide Parenti che ogni domenica riprende un tema specifico, già trattato in servizi durante la consueta trasmissione settimanale, ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ..."Le Iene presentano: Inside" nella nuova puntata dedicata alla droga, le testimonianze di Fabrizio Corona e J-Ax ...