Il commercio di pinne e carne di squalo è quasi del tutto vietato

(Di domenica 27 novembre 2022) AGI - Venerdì 25 novembre si è conclusa a Panama la 19esima conferenza mondiale della Convenzione sulinternazionale delle specie di flora e fauna selvatiche che sono minacciate di estinzione (Cites), summit in cui, per dieci giorni, i rappresentanti di circa 160 Stati hanno discusso e adottato misure tali da rendere ilche coinvolge le specie selvatiche “sostenibili, legali e tracciabili" più equilibrato mentre la compravendita illegale di queste piante e genere di animali costituisce, di fatto, “il terzo mercato più redditizio nel mondo”. A trattare il tema è stato diffusamente Le Monde. A rischio “è la perdita di biodiversità”, ha ricordato il segretario esecutivo di Cites Ivonne Higuero, chiudendo la Cop19. Nel corso delle assise sono state adottate 365 delibere decisive, numero record, in base alle quali si arriverà a ...

