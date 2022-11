Esclusivo | manovra quasi blindata In Aula solo piccoli aggiustamenti

Leggi su affaritaliani

(Di domenica 27 novembre 2022) Nessuno stravolgimento della Legge di Bilancio per il 2023. Fonti di governo ai massimi livelli, molto vicine alla premier Giorgia Meloni, assicurano ad Affaritaliani.it che i capisaldi dellalicenziata dal Consiglio dei ministri qualche giorno fa non verranno toccati. L'entità, 35 miliardi di euro, resterà quella, così come le coperture. I principali provvedimenti non verranno modificati in Parlamento e parliamo dei 21 miliardi contro il caro-bollette, di Quota 103 per le pensioni, degli 85mila euro annui di tetto per la flat tax al 15% per le Partiti Iva e gli autonomi, della rottamazione delle cartelle esattoriali e dei limiti per il taglio del cuneo fiscale che esclude le fasce medio-alte. "tecnici sì, ma nessuno stravolgimento", assicurano le fonti dell'esecutivo.saranno possibili in ...