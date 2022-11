(Di domenica 27 novembre 2022) Vuole conquistare. Vuole portare a termine la pulizia etnica nel Rojava curdono . Vuole invadere lache, come l' Ucraina , per quanto in macerie è ancora uno Stato indipendente. ...

Globalist.it

Così come ne hanno bisogno gli ultranazionalisti del Mhp, senza il voto dei qualinon è in grado di vincere le elezioni presidenziali. Ai primi garantisce il "ricollocamento" dei profughi; ai ......della piattaforma continentale turca e il presidente turco l'ha definita il simbolo didi ...essere questo un altro elemento da "leggere" in ottica elettorale visto che si avvicinano per... Erdogan punta su Kobane: soluzione finale per i curdi in Siria «Se Dio vuole, presto li eradicheremo con i nostri carri armati, la nostra artiglieria e i nostri soldati». Non sono parole – che peraltro calzerebbero a pennello – pronunciate da Vladimir ...Ai bombardamenti nel kurdistan nel nord della Siria ed in Iraq iniziati ieri dalla Turchia potrebbero presto seguire delle invasioni via terra. “Se Dio vuole, presto li eradicheremo con i nostri carri ...