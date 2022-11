ilGiornale.it

Era commessa in un negozio di Ischia,Sirabella, 31 anni , la prima vittima accertata della frana di Casamicciola. Viveva con il ... Ci sono anche due famiglie contra i dispersi della ...Ci sono anche due famiglie contra i dispersi della frana di Casamicciola. Gli sfollati sono 164 È stata identificata nella tarda serata di sabato la prima vittima. Si tratta di... Eleonora, i bimbi e gli altri inghiottiti nell'inferno di Ischia Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Una donna bulgara di 58 anni e due giovani coppie con i loro bambini. Eleonora Sibella è l'unica vittima accertata di Ischia mentre suo marito è ancora disperso ...