Coppa Davis | l’albo d’oro delle squadre vincitrici

Leggi su sportface

(Di domenica 27 novembre 2022)della. La prestigiosa competizione adi tennis può vantare la bellezza di centoventidue anni di storia. Su un totale di centonove edizioni, sono quindici le Nazionali che hanno avuto l’onore di sollevare al cielo l’Insalatiera. Gli Stati Uniti sono il Paese ad aver primeggiato il maggior numero di volte (trentadue), seguiti dall’Australia (ventotto) e dal Regno Unito e dalla Francia (dieci). Presente in questo speciale elenco anche l’Italia grazie alla vittoria in Cile risalente al 1976. Con un successo troviamo anche il Sudafrica. La finale del 1974, però, non si giocò a causa del forfait dell’India, che decise di non scendere in campo come forma di protesta nei confronti dell’apartheid. Di seguitonel dettaglio. ALBO ...