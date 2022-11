Claudia Campagnola in ‘Trappola per topi’ | “A Benevento uno spettacolo ricco di mistero”

(Di domenica 27 novembre 2022) Tempo di lettura: 3 minuti– “Il personaggio che interpreto, Mollie Ralston, è una giovane donna che, insieme a suo marito, decide di dare vita ad un’impresa: La locanda del cacciatore. Sono tante le ombre che avvolgono il mio personaggio e non si esclude che possa essere un assassino”. L’attrice romanaè la protagonista – insieme con Lodo Guenzi – della nuova versione diper, loispirato al giallo di Agatha Christie, diretto da Giorgio Gallione, che andrà in scena al Teatro Comunale diil prossimo 2 dicembre. Si tratta di una rappresentazione con un plot ferreo ed incalzante,di suspense ed ironia, con personaggi che non sono mai solo stereotipi di genere, ma creature bizzarre ed ...

