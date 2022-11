La Gazzetta dello Sport

La Virtus travolge Brindisi conquistando l'ottava vittoria in altrettante partite di campionato. La spinta decisiva è di Belinelli, Weems e, ...Poi nel terzo quarto con la difesa e le incursioni ancora die Belinelli, i bianconeri hanno dilagato toccando anche il +33 e sfiorando quota 100 punti. Potendo dare spazio anche a Camara, ... Beli, Mannion, Weems: lo show degli "italiani". Highlights Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...