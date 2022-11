(Di sabato 26 novembre 2022) La Coppa del Mondo è uno degli eventi più seguiti. Ci sono paesi, però, in cui i diritti per le partite non sono stati acquistati o sono finiti nelle mani di broadcaster che li offrono a pagamento, e gli appassionati cercano così ogni modo per poter seguire i match. Secondo quanto raccontato dalla testata VNExpress, intantissimi utenti sono stati ingannati da un videoche sosteneva di mostrare la diretta di, quando in realtà stava andando in onda un semplice video realizzato su23 spacciato per la trasmissione live del match. Su uno dei canali che sosteneva di trasmetteresono arrivate oltrepersone, che hanno portato un buon guadagno al truffatore. “Bisogna leggere con attenzione prima ...

SPORTFACE.IT

Ine in Cina ci sono regimi comunisti che non rispettano la democrazia, e in Russia, dopo ... ha affermato che i criminali più pericolosi saranno reclusi in una gigantesca prigione per...Manila (AsiaNews/Agenzie) - Le Filippine hanno deciso di rimpatriarelavoratori cinesi impiegati nei casinò, che localmente vengono chiamati 'pogo' (acronimo di ... Cambogia e. L'anno ... Vietnam, in 40mila guardano su Youtube una partita su FIFA pensando fosse Germania-Giappone In alcune nazioni i diritti per le partite non siano stati acquistati o sono a pagamento. Dunque, c'è chi si mette a cercare tutti i modi (anche poco leciti) pur di assistere ai match. E va anche a fi ...Le stime degli Stati Uniti riportate sul Guardian dal generale Mark Milley In quasi nove mesi di conflitto in Ucraina, le vittime tra i soldati russi sono state circa 100mila e si può stimare una cifr ...