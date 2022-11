VIDEO Tunisia-Australia 0-1 | Mondiali 2022 | highlights e sintesi Duke decisivo con un colpo di testa

Leggi su oasport

(Di sabato 26 novembre 2022) L’ha battuto laper 1-0 aidi calcio. Gli oceanici si sono imposti allo Stadio Al Janoub di Al Wakrah (Qatar), riuscendo a conquistare la prima vittoria in questa rassegna iridata dopo aver perso all’esordio contro la Francia. Gli uomini di coach Arnold hanno portato a casa tre punti cruciali per la qualificazione agli ottavi di finale, probabilmente il passaggio del turno si deciderà nello scontro diretto finale con la Danimarca. Le Aquile di Cartagine restano invece ferme a un punto in classifica e saranno chiamate a un miracolo contro la Francia nell’ultima partita se vorranno sperare di proseguire la propria avventura in questa competizione. A decidere la contesa è statoal 23?. L’azione parte dal portiere, poi accelerazione a centrocampo, palla sulla sinistra ...