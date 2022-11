Uomini e Donne | una coppia nata nel Trono over annuncia | “Il 7 dicembre ci sposiamo!”

Leggi su isaechia

(Di sabato 26 novembre 2022) Convoleranno a nozze il 7prossimo, due ex protagonisti deldi. Stiamo parlando di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta. Non è stata molto semplice la vita per l’ex dama del dating show, a cui era stato diagnosticato un brutto male, di cui a luglio dello scorso anno aveva anche parlato sui social. Ma dopo quella brutta parentesi, è tornato per lei il momento di sorridere. La, insieme dal 2019, ha raccontato aMagazine tutta la propria emozione per l’avvicinarsi del gran giorno. I due ex protagonisti dipronunceranno il loro “sì” in un antico borgo di Sutri, in provincia di Viterbo. Circa 60 saranno gli invitati. Non potranno presenziare, però, i ...