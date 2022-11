Calciomercato.com

M'Bala Nzola è uno dei principali obiettivi di mercato del: l'è in scadenza di contratto con lo Spezia e a fine stagione può liberarsi a parametro zero. Il dt Davide Vagnati vorrebbe anticipare i tempi e trovare un accordo con Nzola nei ..., Bologna e Sampdoria seguono con interesse il giocatore ... Torino, c'è un attaccante da cedere a gennaio