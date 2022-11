Tensione Fifa-Germania | Flick va in conferenza senza calciatore | la Federazione rischia una sanzione

(Di sabato 26 novembre 2022) Hansici mette la faccia. Alla vigilia della decisiva partita con la Spagna, il ct dellasi è presentato da solo ecalciatori instampa. Un modo per evitare pressioni extra ai suoi giocatori, ma chedi costare unaalla, visto che il regolamento dei Mondiali prevede l’obbligo di presentarsi in sala stampa con almeno un. “Tra andata e ritorno c’è un viaggio di tre ore – ha spiegatoin apertura, riferendosi alla distanza tra la sede del ritiro e la sala stampa – ma domani abbiamo una partita molto importante quindi ho detto allache sarei venuto da solo”. Latedesca aveva chiesto di tenere la ...

