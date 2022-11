Riqualificazione dell’area di piazza Risorgimento-Collegio La Salle | la nota di Alternativa per Benevento

RomaToday

... a quella'occupazione. I riconoscimenti delle aree di crisi, ... Stesso discorso per l'di crisi del Molise, dove nell'ambito ... non è più rinviabile un intervento diper una ......- Faw che avrebbe dovuto avviare i lavori per la...dovuto avviare i lavori per ladi un'alle ... che faranno sempre parte'azienda in futuro'. Al cordoglio ... Villa Glori, approvati i primi 2 milioni di euro per il restyling