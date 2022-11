Maltempo | tre feriti per una frana a Sorrento 

(Di sabato 26 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoTre persone sono rimaste ferite per unaa Sorrento: si tratta di due agenti della municipale e un tecnico comunale colpiti dai detriti. Non sono in pericolo di vita. Sul posto, in via Nastro Azzurro, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Sorrento L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un fiume di fango e detriti ha colpito questa mattina, intorno alle ore 5, Casamicciola, comune dell'Isola di Ischia. Dodici al momento i dispersi, secondo il prefetto di Napoli Claudio Palomba, ingen ...