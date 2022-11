LIVE Francia-Danimarca 2-1 | Mondiali calcio 2022 in DIRETTA | doppietta per Mbappé che riporta in vantaggio la Francia

(Di sabato 26 novembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90’+1 MBAPPE’! Un rinvio difensivo di Theo diventa un assist per il fenomeno francese che va vicino alla tripletta. Blocca Schmeichel il suo tiro. Sei minuti di recupero. 90? Possesso. 89? Prova Andersen dal limite dell’area, tiro ribattuto. 88? Con questo golraggiunge i sette gol durante la fase finale della Coppa del Mondo. Dalla sinistra cross di Griezmann perche anticipa Kristensen e con la coscia appoggia il pallone in rete. 86? MBAPPEEEEE’!!!!2-1! 85? Esce Lindstrom, entra Norgaard per la. 84? Hojbjerg calcia da lontanissimo per evitare ripartenze, palla fuori. 83? Riprende il gioco. 82? ...

DOHA (QATAR) - Dopo la larga vittoria all'esordio sull'Australia (4 - 1) lapuò blindare la qualificazione agli ottavi dei Mondiali contro la Danimarca nella seconda giornata del gruppo D. Sfida nella sfida per i tre milanisti Giroud, Theo Hernandez e Kjaer, sarà ...Allo Stadium 974 il match valido per la seconda giornata dei Mondiali trae Danimarca: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo Stadium 974 va in scena il match per la seconda giornata dei Mondiale in Qatar trae ...Una vittoria separa i campioni del mondo dalla qualificazione agli ottavi. Allo Stadium 974 c'è però l'ostacolo Danimarca, reduce da due vittorie nelle ultime partite in Nations League contro i transa ...Francia-Danimarca, il programma per le ore 17:00 di sabato 26 novembre, è una sfida già decisiva nel gruppo D dei mondiali di calcio in Qatar. In scena nell’impianto Stadium 974… Leggi ...