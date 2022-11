L' Australia batte la Tunisia | decide un gol di Duke

Tunisia in una partita della 2/a giornata del Girone D dei Mondiali di calcio disputata sul terreno dell'Al - Janoub Stadium di Al Wakrah (Qatar). Il gol: nel primo tempo Mitchell Duke ...In una delle rare ripartenze, l'sfiora clamorosamente il raddoppio, gli assalti finali della Tunisia vengono respinti con successo dai Socceros. Nella terza partita del girone l'...Al Wukair (Qatar) 22/11/2022 - Mondiali di calcio Qatar 2022 / Francia-Australia / foto Panoramic/Image Sport nella foto: esultanza gol Craig Goodwin ONLY ITALY AL WACKRAH (QATAR) (ITALPRESS) – La ...Secondo turno del girone D dei Mondiali Qatar2022. L'Australia batte di misura la Tunisia e si rilancia alla rincorsa alla qualificazione agli ottavi di finale. CLICCA QUI per vedere tutte le info sul ...