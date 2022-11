La federazione con Italia Viva in dirittura d' arrivo | l' annuncio di Calenda

(Di sabato 26 novembre 2022) “Il processo diconè in direzione d'. Con Renzi faremo il 5 dicembre una conferenza stampa per firmarlo formalmente, sempre che l'assemblea diratifichi ciò. Con Rosato stiamo girando insieme per amalgamare i due partiti, non è una roba semplice perché ce ne siamo dette di tutti i colori e abbiamo avuto linee diverse”. Lo ha dichiarato il leader Azione Carlonel corso de Linkiesta Festival “L'alternativa al bipopulismo” che si è tenuto a Milano. / Youtube Linkiesta Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

FISE

...che il regolamento dei Mondiali prevede l'obbligo per i partecipanti di essere presenti sempre... Latedesca aveva chiesto di tenere la conferenza stampa nel proprio campo base - il più ...... latedesca ha deciso per protesta di far parlare, alla conferenza stampa di vigilia ... L'incontroi media, sempre stando al regolamento, deve avvenire nel Qatar Convention Center di ... Natale con la FISE: in arrivo l'edizione 2022 Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Con questo sponsor, la Federazione tedesca ha trovato un modo per esprimere il proprio dissenso nei confronti delle istituzioni qatariote La Federazione tedesca ha commentato così la scelta: “Cogliamo ...