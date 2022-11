Gli animali salvati nel Cras Stella del Nord a “Dalla parte degli animali”

(Di sabato 26 novembre 2022) Domenica 27 novembre, nella nuova puntata in onda su Retequattro si parlerà anche della maialina sociale e di alcune adozioni Una mattina speciale da trascorrere all’aria aperta, tra le tante creature del bosco che hanno trovato un rifugio neldel. La piccola, che qui è padrona di casa, presenterà il daino albino George, la mufloncina Chica, i due riccetti Sbadiglio e Artù e tutti i selvatici che attendono, dopo la guarigione, di tornare liberi. Conosceremo la mini-pig Gigia, regina di Instagram e di altri social, con i suoi numerosissimi follower. Una fotografia di amore e di amicizia sarà scattata in casa di Gegia, che vive con tre “nipotini”: una bella ragazza e due cagnolini, il bassotto Max, anzi, il Conte Max e il candido Ianco, un gran golosone. Sono soltanto alcuni dei momenti magici ...

Comune di Firenze

...umani che negli. Chi è infettato dall'organismo, in base a quanto riportato da altri studi, tende ad avere determinate opinioni politiche e potrebbe essere perfino più attraente. Così...L'uomo fu contestualmente autorizzato a recarsi sul terreno solo per accudire. Al termine della fase dibattimentale del procedimento, durante la quale erano stati escussi i soli testi ... Canina abbandonata dà alla luce 8 cuccioli al Parco degli animali di Ma.Gi.Pen.«Sono state sbranate 16 o 17 pecore, un disastro, un lupo veniva e uno andava ne abbiamo visti quattro o cinque». Con queste parole il proprietario di una società agricola ad Allerona (Or ...FERMIGNANO - Viola Gargamelli, residente nella contrada di Santa Barbara, a metà strada tra Fermignano ed Urbino, a soli 21 anni ha già un’esperienza consolidata nel controllo ...