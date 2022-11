Gaeta | aggrediscono una donna poi pestano l’uomo che la difende | Daspo per 4 giovani

(Di sabato 26 novembre 2022)– La continua attività di monitoraggio dei fenomeni violenti commessi nei luoghi della movida e dei locali pubblici della Provincia ha consentito al Questore di Latina, su proposta del Commissariato di P.S. die dopo l’attenta valutazione degli atti di indagine da parte degli specialisti della Divisione Anticrimine, di dare tempestiva applicazione alle nuove forme diintrodotte dall’ultimo “Decreto Sicurezza” riguardanti il mondo della movida e dei locali pubblici, emanando quattroUrbani nei confronti di tre minorenni ed un maggiorenne, tutti residenti nella provincia di Caserta, responsabili di aver dapprima tentato di aggredire una, per poi scagliarsi con calci e pugni controintervenuto in sua difesa, causandogli lesioni personali giudicate ...

GAETA – Hanno tentato di aggredire una donna, per poi scagliarsi con calci e pugni contro l'uomo intervenuto in sua difesa. I fatti sono accaduti a Gaeta, per tre minorenni ed un maggiorenne è scattat ...In quattro hanno aggredito una donna davanti a un locale e quando un un uomo è intervenuto per difenderla è stato pestato dal branco, ne avrà per 20 giorni.