F1 | Christian Horner | “Quest’anno abbiamo avuto un bersaglio sulla schiena Vincere rende impopolari”

(Di sabato 26 novembre 2022) La Red Bull ha chiuso in maniera trionfale la stagione 2022. Max Verstappen ha vinto, o per meglio dire dominato il campionato, il team ha fatto lo stesso a livello di costruttori, mentre il pilota olandese ha ritoccato alcuni record importanti, su tutti il numero delle vittorie (15) in una sola stagione. Fuori dalla pista, invece, le cose non sono andate così “lisce” per la scuderia di Milton Keynes. La questione legata allo sforamento del budget cap ha fatto rumore, con una ulteriore dose di critiche per colpa di una penalizzazione ritenuta, dagli avversari ovviamente, troppo leggera. Su questo fronte è voluto intervenireche, dopo aver chiuso il campionato, ha voluto levarsi qualche sassolino dalla scarpa: “Mi pare che lontano dalla pistaunfisso ...