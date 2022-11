(Di sabato 26 novembre 2022) Senza Neymar, tra l'altro, si gioca in modo diverso', riporta Gazzetta.it . IL GOL DI RICHARLISON - 'Bellissimo, davvero. Parliamo di un ragazzo semplice che sta giocando un bel Mondiale. La sua rete ...

Calciomercato.com

si è intrattenuto brevemente con i cronisti e ha rilasciato alcune battute, partendo dal Brasile impegnato nei Mondiali in Qatar: 'Il Brasile è una grande squadra, ma gli infortuni di Neymar e ...si è intrattenuto brevemente con i cronisti e ha rilasciato alcune battute, partendo dal Brasile impegnato nei Mondiali in Qatar: 'Il Brasile è una grande squadra, ma gli infortuni di Neymar e ... Dida difende Tatarusanu: 'Critiche ingiuste. Maignan è forte, ma anche lui è da Milan' Giù le mani da Ciprian Tatarusanu, parola di Nelson Dida. L'ex portiere e preparatore del Milan è stato protagonista alla Milan Games Week, dove il club rossonero ha presentato in un evento con Konami ...