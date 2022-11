Dall' Iva agli aiuti Covid | ingorgo di scadenze fiscali Ecco le date

Agenzia ANSA

"Tempesta perfetta" di scadenze fiscali pronta a scatenarsi a fine mese: il 30 novembre , infatti, sarà l'ultimo giorno in cui sarà possibile presentare tanto la Lipe (le comunicazionidelle liquidazioni periodiche) del terzo trimestre dell'anno , quanto effettuare il pagamento dell'acconto delle imposte 2022 e l'acconto dei contributi, insieme ai versamenti previsti nell'ambito ...... 486,3 milioni di euro per l'anno 2028 e 489,2 milioni di euro annui a decorrere'anno 2029'. ... Nel 'pacchetto famiglia' messo in campo dalla manovra c'è anche la riduzione dell'al 5% per i ... Da Iva a aiuti Covid, il 30 novembre ingorgo scadenze fiscali La misura è tra quelle di “efficacia immediata”, ovvero a partire dal primo gennaio 2023. La manovra di bilancio che il governo Meloni sta per inviare al Parlamento ...Costi al rialzo per il prossimo anno, con aumenti per fumatori e automobilisti, ma non solo. Ecco alcuni dei prezzi che potrebbero subire degli incrementi ...