L'Eco di Bergamo

...come anima Per mostrare la ricchezza della civiltà africana prima della devastazione causata... Oggetti riciclati, parti di automobili,di lavorazioni metalliche ma anche catene e ceppi ......indagini preliminari nell'ambito di due procedimenti tra loro collegati - inchiesta Calatruria e inchiesta Keu (dal nome dell'inerte finale derivante dal trattamento dei fanghi prodotti... Dagli scarti dei tessuti nasce carta: così Albini scommette sul riciclo L’economia circolare. Nasce «Futura», una carta composta per il 25% da fibra ottenuta da scarti tessili, risparmiando la quantità di cellulosa vergine utilizzata normalmente nella produzione cartiera.Ormai il Black Friday è entrato a far parte delle nostre abitudini: nato in America, in Italia si è diffuso prima online (in particolare su Amazon) e poi ...