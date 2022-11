Coppa Italia PuroBio Cup | sorteggiati i quarti di finale

(Di sabato 26 novembre 2022) Sono stati effettuati nella mattinata di lunedì – presso gli uffici della Divisione Calcio a 5, in Piazzale Flaminio a Roma – i sorteggi degli accoppiamenti deididellaCup di Serie A Femminile: le campionesse in carica del Falconara se la vedranno con la Kick Off, torna il grande classico Bitonto-TikiTaka, il Pescara aspetta il Rovigo Orange, Real Statte in casa della Lazio. Anche le semifinali verranno definite tramite sorteggio.SERIE A FEMMINILE –DIACCOPPIAMENTI – GARA UNICA 1) CITTÀ DI FALCONARA-KICK OFF2) PESCARA FEMMINILE-ROVIGO ORANGE3) LAZIO-ITALCAVE REAL STATTE4) BITONTO-TIKITAKA FRANCAVILLA IL COMUNICATO UFFICIALE Fonte articolo e foto: ...

MALAGA (Spagna) - Inizia nel migliore dei modi la semifinale diDavis trae Canada: nel primo match di singolare, disputatosi sul veloce indoor del Palacio de Deportes Martin Catpena di Malaga, in Spagna, Lorenzo Sonego ha sconfitto in tre set Denis ...MALAGA (SPAGNA) - L'diDavis va a caccia di un'altra impresa a Malaga. Dopo il successo sugli Stati Uniti gli azzurri di capitan Filippo Volandri (senza gli infortunati Matteo Berrettini e Jannik Sinner ) ... Monza: Trasferta a Padova per cercare punti per la Coppa Italia. Eccheli: "Ennesima gara delicata" (Adnkronos) - Lorenzo Sonego batte Denis Shapovalov e l'Italia conduce 1-0 contro il Canada nella semifinale di Coppa Davis a Malaga. L'azzurro si impone in 3 set per 7-6 (7-4), 6-7 (5-7), 6-4 dopo ...Lorenzo Sonego compie un'altra impresa, dopo una battaglia di 3h e 15' terminata con il punteggio di 7-6(4) 6-7(5) 6-4 su Shapovalov.