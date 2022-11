Coppa Davis 2022 | un’Italia spensierata si gioca un posto in finale con il Canada

(Di sabato 26 novembre 2022) Unada montagne russe per l’Italia. Ad inizio settimana in molti non avrebbero dato un centesimo alla selezione di Filippo Volandri, orfana di Jannik Sinner e Matteo Berrettini, nello scontro dei quarti dicontro gli Stati Uniti. Sei giorni dopo gli azzurri sono ancora a Malaga con la voglia di lottare ad armi pari contro ilper raggiungere l’Australia inrsi la storica Insalatiera. L’arma segreta di giovedì contro la Nazionale a stelle e strisce è rappresentata da colui che, a ranghi completi, non ci sarebbe nemmeno stato in Spagna: Lorenzo Sonego. Il piemontese proveniva da una stagionenon proprio brillante ed è riuscito a riscattarsi al momento giusto, battendo in maniera netta quel Frances Tiafoe che lo aveva superato ...

Dal canto suo Shapovalov, ventitreenne nato a Tel - Aviv e trasferitosi poco dopo in terra canadese, si presenta a questa semifinale dopo aver perso a sorpresa contro il tedesco Struff al tiebreak del ...Perchè Cilic solitamente è affidabile, in, e poi c'era quel doppio, Mektic - Pavic, fortissimo e apparentemente imbattibile. E invece no. Perché l'Australia ha l'animo indomabile del suo ...Prima semifinale di Davis in otto anni (diretta su Rai 2 e Sky Sport Tennis) e certo l'entusiasmo non può mancare. Nonostante le assenze ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come vedere in tv Italia-Canada Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del secondo singolare di Italia-Canada, quello tra Lorenzo Musetti e Fe ...