Calciomercato Milan – Numeri e curiosità sull’obiettivo Aouar | VIDEO

La Juventus e il, in questi giorni, stanno monitarando la situazione legata al difensore ... FOTOGALLERY %s Foto rimanenti10 consigli di mercato che arrivano dal Mondiale Il ...Per il prossimoinvernale, ilha messo nel mirino il centrocampista francese (di origini algerine) del Lione, Houssem ...46' Fine primo tempo. 45' GGGOOOLLL DEL MILAN! PIEMONTE! Gran gol dell'attaccante rossonera, una spaccata volante per andare a prendere un cross di Thrige da sinistra.CATANZARO, 26 OTT - Si avvicina il big match del Girone C tra Pescara e Catanzaro, valido per la quindicesima giornata di campionato con lo stadio Adriatico che continua a riempirsi superando le 10000 ...