Yukio Mishima | l’esempio di suprema ribellione

Leggi su ilprimatonazionale

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma, 25 nov – “Voi non insorgerete. Non vi ribellerete. Non lo farete mai. Non farete mai niente, voi”. Mai come oggi le parole dirisuonano nella nostra (dis)umanità inconsistente e fiacca. Mai come oggi sono il grido di un uomo libero dai preconcetti, libero dalla sua società, dai giudizi (auto)imposti dalla comunità, libero di poter sperimentare ogni tipo di pensiero e azione senza dover rendere conto a niente e nessuno, se non alla propria nipponica coerenza o alla costruzione di una figura certamente teatrale per certi versi ma anche profondamente prometeica, dove il mito dell’uomo che ruba agli dei il fuoco per gli altri uomini, diventa quello di un uomo che sottrae un fuoco pallido a una nazione oramai esanime per restituirla ravvivata nel suo sacrificio, a chi poteva capire o avrebbe capito un giorno....