Sull’Ucraina il Pd segue la strada del governo Draghi | per fortuna

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il Partito democratico conferma il suo sì all’invio di armi all’Ucraina, naturalmente condito dall’auspicio di un processo che porti alla trattativa e alla fine della guerra, moltiplicando gli sforzi della comunità internazionale in questa direzione. Ma sul punto dolente che lacera la sinistra italiana, appunto la conferma del sostegno militare a Kyjiv, la mozione che il Partito democratico porterà in aula alla Camera martedì 29 è chiara: proseguire sulladel, ed è la stessa posizione del Terzo Polo (che, se il testo del Partito democratico sarà netto, in teoria potrebbero convergere). Opposta, su questo punto cruciale, è la linea degli alleati del Partito democratico di Sinistra-Verdi che come il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte metteranno nelle loro mozioni il no all’invio di nuovi armamenti. Alla prima ...