Ritrovamento shock a Gaeta

(Di venerdì 25 novembre 2022)choc sulla spiaggia di. Dalla sabbia del litorale sulla spiaggia di Sant’Agostino sono venute fuori delle ossa e poi uno scheletro quasi intero. A scoprirlo un passante che ha visto i resti: intervenuti gli agenti del commissariato e i colleghi della polizia scientifica. L’area è stata transennata. Tra le ipotesi non si esclude che lo scheletro possa essere stato condotto dal mare sulla spiaggia dida altrove. L’area è stata sequestrata ed è stata informata l’autorità giudiziaria di Cassino. L'articolo proviene da Italia Sera.

