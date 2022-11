PROVACICONME | la campagna della Federpugilistica contro la violenza sulle donne

(Di venerdì 25 novembre 2022) Roma – In occasioneGiornata Internazionale per l’eliminazionelela Federazione Pugilistica Italiana sale di nuovo sul ring con le sue campionesse, Ambassadorsocialepromossa e lanciata nel 2014 dalla Fpi per Salvamamme Onlus. Un hashtag provocatorio e un invito a mettere KO lada parte delle campionesse Pro che hanno conquistato la Cintura Europea Anna Lisa Brozzi (Pesi Piuma), Stephanie Silva (Pesi Supermosca) e Martina Bernile (Pesi Mosca) e delle azzurre Roberta Bonatti, medaglia d’argento ai Campionati Europei nei 48 Kg e consigliere federale, e Giordana Sorrentino, bronzo agli Europei e sul ring anche ai Giochi di Tokyo, in rappresentanza ...

... Ambassador dellasociale #promossa e lanciata nel 2014 dalla FPI per Salvamamme Onlus. Un hashtag provocatorio e un invito a mettere KO la violenza da parte delle Campionesse ...In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Federazione Pugilistica Italiana sale di nuovo sul ring con le sue campionesse, Ambassador della campagn ...In occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne la Federazione Pugilistica Italiana sale di nuovo sul ring con le sue campionesse, Ambassador della campagn ...