No ai cellulari in classe durante le lezioni | il delirio degli studenti di sinistra | «È repressione»

VALDITARA: "NO AIIN. E GLI STUDENTI RISPONDONO" Lavori socialmente utili per gli studenti che non rispettano le regole, stop al reddito di cittadinanza per i giovani che non hanno completato gli studi ...Non è certo una questione nuova quella deiin. "Prima del Covid era stata affrontata, soprattutto negli istituti superiori, con diverse modalità, per limitare la presenza di telefoni ...La proposta del ministro dell'Istruzione e del Merito anticipata in un'intervista. Niente più cellulari in classe durante le lezioni. Solo ieri il ministro dell’Istruzione aveva annunciato ...FIRENZE: "Ritengo assolutamente di buonsenso la proposta del Ministro dell'Istruzione e del Merito, Valditara, che prevederebbe il non utilizzo dei cellulari durante le lezioni." ...