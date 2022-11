Max Beckmann | occhi puntati all’asta dell’1 dicembre

(Di venerdì 25 novembre 2022) Il termometro del mercato dell’arte segna un aumento della temperatura per la corrente dell’Espressionismo tedesco. Infatti, l’1la casa d’aste berlinese Grisenbach metterà in vendita Autoritratto giallo-rosa di Max. Il dipinto è valutato a 20-30 milioni €, la più alta stima per un’opera del pittore. “Volpi” di Franz Marc restituito ai legittimi proprietari

In mostra ad esempio dei dipinti di, parte dei quali erano stati sequestrati nel 1937 dal Ministero dell'Istruzione del Terzo Reich, perché considerati 'arte degenerata'. Hildebrand ... Un autoritratto di Max Beckmann punta il doppio record in asta: per l'artista e per la Germania Era il 1937 e il regime nazista aveva messo in atto una "epurazione" dei musei tedeschi privandoli di qualunque opera moderna. Le opere proibite vennero distrutte, bruciate, vendute all'asta e parzial ...