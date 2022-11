Maddalena di Svezia e i suoi royal babies | la bellezza è un affare di famiglia

Leggi su amica

(Di venerdì 25 novembre 2022) Ecco i tre figli didi: Leonore, 8 anni, Nicolas, 7, e Adrienne, 4 (Instagram @princess madeleine of sweden) Tale madre tali figli. Il detto non fa eccezione neanche quando parliamo di mamme e bimbi. Anzi, proprio in questo caso, complice la notorietà delle teste coronate, è più semplice osservare la grande somiglianza tra le due generazioni. Che, a volte, è davvero sorprendente. Come nel caso didi. La principessa ha condiviso sul suo profilo Instagram uno scatto tenerissimo deitre bambini: Leonore, 8 anni, Nicolas, 7, e Adrienne, 4. Trechildren nati dall’amore con il marito Christopher O’Neill. Uno scatto condiviso nel Giorno del Ringraziamento. E non stupisce che la principessa svedese l’abbia condiviso proprio ...