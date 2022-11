Le Air Jordan 1 Low SNKRS Day invogliano a trasferirsi in Corea

(Di venerdì 25 novembre 2022) Le Air1 LowDay sono destinate a diventare il modello di sneakers che tutti desidereranno ma che pochi riusciranno ad avere. Stavolta non si tratta di un'edizione F&F o per il suo prezzo, ma perché solo chi ha amici o parenti inpotrà provare a metterci le mani sopra. Per celebrare ilDay, Nike Korea rilascerà un'edizione speciale che sarà disponibile solo in. Ora, non appena le vedrai meglio nel dettaglio, ti verrà immediatamente voglia di fare un lungo viaggio o prendere contatti nel paese asiatico perché non potrai fare a meno di accaparrartene un paio. Le1 Low combinano pelle, camoscio e nubuck in tre varianti di colore: grigio, bianco e marrone. La tomaia e lo Swoosh sono in pelle bianca, mentre la pelle scamosciata grigia ricopre le ...

Si potrebbe pensare che stiamo parlando della1 'Chicago', che proprio lo scorso fine settimana è stata protagonista della release più attesa dell anno. Ma non è così. In mezzo al clamore ...value of $20,000) NikeMags, seen in Back to the Future (est. value of $40,000) MichaelSpace Jam Set from 1993 (est. value of $10,000)11 Retro ' Space Jam ' sneakers (est. value ...