La ministra Calderone ammette che per il reddito di cittadinanza ora servirà una vera riforma

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 25 novembre 2022) Nessuna abolizione improvvisa deldi. «Andremo per gradi», assicura ladel Lavoro Marinaal Corriere. «Il governo non ha intenzione di dimenticare chi ha necessità di un sostegno economico. Lo ha detto anche il presidente del Consiglio presentando la manovra. La scelta di una soluzione ponte sul 2023 va in questa direzione: intervenire subito sugli occupabili per portarli a rientrare nel mondo del lavoro mentre si lavora a unaorganica delle politiche attive e dei centri per l’impiego, riformulando nel contempo le misure di lotta alla povertà». E per chi ha in famiglia disabili, minori, anziani che rendono difficile l’occupabilità «non cambierà nulla per il 2023 e si tronno strumenti idonei dal 2024». Altro capitolo è il taglio del ...