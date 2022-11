Inghilterra-Usa | 3 episodi che non hai notato

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 novembre 2022) 3 pillole nascoste dentro aStati Uniti, una partita con pochi acuti, ma alcuni dettagli degni di nota-Usa propone lo 0-0 quotidiano di questo Mondiale e non passa certo alla storia del calcio come fu invece il primo appuntamento del 1950, quando gli americani batterono coloro che si pensavano essere i depositari del verbo calcistico. Tre piccoli dettagli, però, vanno ricordati in una gara senza troppi acuti. 1) Il mondo alla rovescia. Harry Maguire è il difensore più pagato della storia. Una quotazione che invece di essere un attestato di stima lo condanna a ogni malefatta e col Manchester United non ne sono certo mancate. Nel primo tempo s’inventa un’azione in area avversaria tipica di un arcigno e legnoso centrale britannico. Improvvisa un dribbling che nasce da una totale mancanza di coordinazione. Ne nasce un assist ...