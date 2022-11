Tiscali Notizie

Roma 25 novembre 2022 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da unal suo arrivo al Gazometro Ostiense di Roma, dove si è svolto l'evento 'Made in Inail', Forum della ricerca.La marcia ha preso il via alle 9.15 dal complesso scolastico Sante Zennaro eil percorso il ... "Un grandeva a voi che siete venuti qui in piazza, per incontrare noi e simbolicamente ... Il lungo applauso per il Presidente Mattarella a 'Made in Inail', Forum della ricerca. Le immagini (Agenzia Vista) Roma 25 novembre 2022 Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato accolto da un lungo applauso al suo arrivo al Gazometro Ostiense di Roma, dove si è svolto l’evento 'Made ...Carabinieri in alta uniforme a sostenere il feretro, accolto da un lungo applauso e seguito dalla famiglia, forze dell’ordine e gonfaloni in piazza. Si sono tenuti a Varese questa mattina i funerali d ...