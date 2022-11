‘Hilla Von Rebay – La donna dell’arte’ di Luca Berretta | ora in libreria

(Di venerdì 25 novembre 2022)Von– Ladell’ arte ’, è in corso la presentazione del nuovo libro di- scrittore e architetto romano-. La storia di una artista appassionata e tenace, che ha di fatto cambiato il mondo dell’arte dando vita al celeberrimo Guggenheim di New York. Hilla Von, lache donò l’arte al mondo Il primo incontro con l’autore si è tenuto ieri presso laFeltrinelli di Piazza Argentina a Roma, dove sono intervenuti amici ed estimatori ad apprezzare la vicenda di Hilla, raccontata- e rigorosamente redatta a mano- nel secondo romanzo di, edito da Morellini. Quale migliore occasione della Giornata mondiale contro la volenza sulle donne per parlare della protagonista di ...

Ma Rebay è anche la storia di un amore difficile tra Hilla e Rudolf Bauer, e di un sodalizio in nome dell'arte tra la stessa Rebay e il magnate americano che causerà non poche invidie ...