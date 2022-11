ilGiornale.it

L'esatto contrario dell'amore che, come ci rammenta il colombiano Nicolásin uno dei suoi aforismi più profondi, è "l'atto che trasforma il suo oggetto da cosa in persona". Pensate che ...Da bambino facevo fatica a distinguere il lato destro da quello sinistro, sinché, mancino, risolsi il dilemma osservando, nel dubbio, la mano che utilizzavo per scrivere, mangiare, impugnare attrezzi. ... Gómez Dávila, reazione che sa di rivelazione