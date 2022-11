Falla girare | tutto sul nuovo film con Fabio Balsamo

... Giampaolo Morelli aveva scelto la via della commedia romantica, ambientando la vicenda nella sua amata Napoli ma tenendo anche conto della lezione hollywoodiana, con, che è la sua ..." di Giampaolo Morelli In un futuro non troppo lontano la cannabis non esiste più a causa di un virus che ha attaccato le piantagioni di canapa, virus creato per attentare alla libertà ...Che cosa succederebbe se la marijuana si estinguesse La risposta su Prime Video nel film di Giampaolo Morelli ...Il secondo film di Giampaolo Morelli debutta oggi su Amazon Prime Video ed è una commedia scatenata con un cast corale. Ce ne parlano il regista e gli interpreti Ciro Priello, Fabio Balsamo, Laura Adr ...