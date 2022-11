Caso cooperative | Soumahoro fa ammenda in tv | «Non mi perdono la mia leggerezza Se avessi saputo non mi sarei candidato»

(Di venerdì 25 novembre 2022) Dopo giorni ad altissima tensione al centro della contesa mediatica, Aboubakar– il sindacalista dei braccianti divenuto da poche settimane anche parlamentare – sceglie Piazzapulita su La7 per tornare a parlare e restituire al pubblico la sua versione “ponderata” dei fatti. Ilda cui è toccato, solo indirettamente sul piano giudiziario, è come note quello delleKaribu e Consorzio Aid, gestite dalla moglie e dalla suocera di, finite sotto indagine dopo le numerose denunce di maltrattamenti e mancati pagamenti.parla in tv dunque nella giornata in cui il gruppo parlamentare di cui fa parte, l’Alleanza Verdi e Sinistra, ne ha annunciato l‘autosospensione. «L’ho fatto perché credo fermamente nei valori dell’integrità, ma anche per rispetto e tutela della ...

Ilda cui è toccato, solo indirettamente sul piano giudiziario, è come note quello delleKaribu e Consorzio Aid , gestite dalla moglie e dalla suocera di Soumahoro, finite sotto ...... vogliono solo farmi e farci fuori politicamente' - per chiudere unche ha mandato in tilt la ... Ossia dell'uso scorretto dei soldi che lo Stato fornisce alleche si occupano della ...Il deputato si difende sul caso coop che ha coinvolto la suocera: “Non sapevo nulla, ma non mi perdono la mia leggerezza – dice Soumahoro ...Il deputato parla per la prima volta in tv dopo la bufera del caso-cooperative. E si scherma dietro molti "non sapevo": "La mia compagna mi ha detto che gli stipendi non pagati erano ritardi della pub ...