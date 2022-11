Calderone | «Il Reddito? Si va per gradi   I voucher non aumentano la precarietà»

(Di venerdì 25 novembre 2022) La ministra: «Il percorso per le partite Iva non si limita alla flat tax. Con il primo incontro del tavolo dedicato agli autonomi, abbiamo iniziato un confronto a tutto tondo, dal welfare alle pensioni, dalla formazione al tema della sussidiarietà»

...dal Consiglio dei ministri contiene uno specifico articolo che traguarda la vigenza dele ...del Consiglio dei ministri e dei chiarimenti offerti dalla ministra del Lavoro Marina, in ...La ministra del Welfare Marinaspiega così oggi in un'intervista al Corriere della Sera cosa vuole fare l'esecutivo con ildi cittadinanza. Le nuove regole nella legge di bilancio ...Intervistata dal Corriere della Sera, la ministra del Lavoro Marina Calderone spiega che sull'an- nunciata abolizione del reddito di cittadinanza dal 2024 e la limitazione già a partire dal 2023 “Andr ...La ministra: «Il percorso per le partite Iva non si limita alla flat tax. Con il primo incontro del tavolo dedicato agli autonomi, abbiamo iniziato un confronto a tutto tondo, dal welfare alle pension ...