(Di venerdì 25 novembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A(Napoli), località Seiano, i carabinieri della locale stazione hannoin flagranza di reato undi Boscotrecase (Napoli), sorpreso nella sua auto mentre cedeva una dose di cocaina a un ragazzo. Entrambi sono stati fermati e perquisiti, ed è emerso che in macchina l’uomo aveva a disposizione altre cinque dosi della stessa sostanza. L’– Vincenzo Iennaco, già noto alle forze dell’ordine – è ora in attesa di giudizio. Per il giovane cliente è scattata invece la segnalazione alla Prefettura quale assuntore. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

La 'colpa' dell'attivistaera stata quella di aver recitato poesie in onore di Farah Pahlavi ... " L'Organizzazione di intelligence delle Guardie rivoluzionarie haun cittadino ...Sul posto sono immediatamente intervenuti i militari di Codigoro, sorprendendo l'intruso in casa - ungià noto alle forze dell'ordine - e lo haper tentata estorsione e violazione di ... Arrestato 36enne spacciatore a Vico Equense Contava sulle ombre della sera per riuscire ad occultare la sua attività di spacciatore e invece è stato scoperto e arrestato dai carabinieri. E’ sera a Vico Equense e i Carabinieri della locale stazi ...Continuano in tutta la Versilia i servizi straordinari di controllo del territorio concordati in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Ieri sera, con particolare attenzion ...